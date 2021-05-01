В Северной Осетии возбудили дело после перестрелки с правоохранителями

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. СУ СК РФ по Северной Осетии возбудил уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Пригородном районе по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 28 апреля 2021 года около 19:00 мск в районе автозаправочной станции "Майское" на объездной дороге Кантышево - Майское в Пригородном районе Северной Осетии сотрудниками правоохранительных органов была предпринята попытка к задержанию жителя Ингушетии, который ехал на автомашине Toyota Camry из селения Кантышево. После остановки машины водитель применил в отношении сотрудников правоохранительных органов огнестрельное оружие, он произвел не менее трех выстрелов из пистолета. Ответным огнем нападавшего уничтожили.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.