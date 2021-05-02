На Северной Двине близ Архангельска перевернулась лодка

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Предположительно четыре человека погибли из перевернувшейся лодки на Северной Двине в Архангельской области. Местные жители обнаружили тело женщины, поиски остальных будут продолжены в воскресенье, говорится в сообщении региональной диспетчерской службы 112.

"На Северной Двине перевернулась лодка, предполагается гибель четырех человек. Сообщение о происшествии на воде поступило в службу 112 1 мая около 18 часов. Очевидцы, находящиеся на необитаемом острове Кехотский, сообщили, что у них на глазах на реке перевернулась лодка, в воде оказались четыре человека и собака. Опрокидывание произошло на 39-40 км Северной Двины в районе острова Оброшня. Очевидцы помочь утопающим не смогли, так как находились слишком далеко от них", - говорится в сообщении.

Первыми на оказание помощи на катере направились местные жители, которым удалось обнаружить тело женщины с опрокинувшейся лодки. Также к берегу прибыли пожарные из поселка Боброво Приморского района, которые находятся ближе всего к месту происшествия. Людей на акватории пожарные не увидели. Для работы с берега прибыли спасатели областной службы спасения, на катерах - спасатели Арктического аварийно-спасательного центра МЧС России и Центральной спасательной станции.

На борт спасательного судна удалось поднять тело женщины, которая находилась в спасательном жилете. На момент обнаружения она не подавала признаков жизни. Также обнаружена моторная лодка "Обь", которая принадлежит потерпевшим, пустой спасательный жилет и тело собаки. Утром 2 мая поисковые работы будут продолжены, добавили в службе.