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Жителя Приморского края задержали по подозрению в убийстве подростка

Мужчина признался, что задушил подростка, а затем бросил его тело в водоем

ТАСС, 2 мая. Жителя города Большой Камень в Приморском крае задержали по подозрению в убийстве 15-летнего подростка, мужчина дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Уточняется, что 1 мая в водоеме бывшего русла реки Сахарная в Большом Камне обнаружили тело юноши с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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