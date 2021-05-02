Более 700 человек эвакуировали из торгового центра в Иркутске после сигнала о пожаре

ТАСС, 2 мая. Более 700 человек эвакуировали из торгового центра "Карамель" в Иркутске после срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днем в торговом центре "Карамель" сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 700 посетителей и работников центра", - говорится в сообщении.

При проверке помещений спасатели установили, что в одном из кафе на третьем этаже подгорела еда. По факту срабатывания сигнализации сотрудники МЧС проведут проверку. Пострадавших в результате происшествия нет.