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СМИ: при пожаре в Кабуле погибли девять человек

Еще 14 пострадали, сообщил телеканал TOLO news

ТАСС, 2 мая. По меньшей мере девять человек погибли, еще 14 пострадали в результате пожара, произошедшего в субботу вечером к северу от столицы Афганистана Кабула. Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLO news со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел.

Согласно его данным, в одном из районов, расположенном недалеко от Кабула, вспыхнул бензовоз. Вскоре огонь перекинулся на другие бензовозы, а также находящиеся рядом грузовики и легковые автомобили. По словам очевидцев, в общей сложности пострадали около 50 транспортных средств.

Из-за инцидента было нарушено энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по ее восстановлению.

Отмечается, что на данный момент причина пожара не известна.

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