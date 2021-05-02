Полиция задержала жителя Ленинградской области, обстрелявшего из ружья трех рыбаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который обстрелял рыбаков из ружья из-за того, что они решили воспользоваться брошенным на берегу мангалом, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудниками полиции стрелок был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ведомство обратились три жителя Петербурга, которые в субботу приехали на реку Волхов в Ленинградскую область ловить рыбу. Мужчины решили воспользоваться мангалом, который стоял на берегу. Вскоре на месте появился местный житель, который заявил, что это его имущество, начал угрожать рыбакам убийством и открыл стрельбу из ружья в их сторону.

Как отметили в полиции, стрелявший не попал в мужчин, ружье у него изъяли.