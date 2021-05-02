В Омской области произошел пожар в трех частных домах

ТАСС, 2 мая. Три частных дома горят в поселке Северо-Любинский в Омской области на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Любинском муниципальном районе в поселке Северо-Любинский в 10:55 по мск произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия первого пожароспасательного подразделения зафиксировано несколько очагов возгорания. По предварительной информации, происходит горение трех частных жилых домов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тушение пожара осложняют сильные порывы ветра. Площадь возгорания составляет 500 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших на пожаре нет.