В результате пожара на АЗС в Душанбе пострадали почти 30 человек

ДУШАНБЕ, 2 мая. /ТАСС/. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана сообщил, что в результате пожара на автозаправочной станции в Душанбе пострадали 29 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте КЧС страны.

КЧС сообщает, что сильный пожар произошел в субботу вечером в Душанбе на АЗС, принадлежащей частному предпринимателю. "На место происшествия выехали две группы спасателей КЧС в количестве 12 человек, также приехали 16 пожарных машин Управления пожарной охраны МВД, 13 единиц специальной техники, девять машин скорой помощи и более 50 сотрудников личного состава районного отделения внутренних дел", - передает спасательное ведомство.

"В результате пожара 29 человек получили травмы различной степени, из них 13 были доставлены в Центральную больницу №3 и 16 - в Национальный медицинский центр "Шифобахш". После обследования врачами 22 пострадавших были отпущены домой, до настоящего времени четыре человека были прооперированы, двое из находятся в тяжелом состоянии", - сообщает КЧС Таджикистана.

В свою очередь Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает в воскресенье на своем сайте, что, по предварительным данным, пожар на АЗС в Душанбе произошел по причине несоблюдения требования пожарной безопасности.