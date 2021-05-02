ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. В Екатеринбурге возбудили дело после смерти рабочего, упавшего с 16-го этажа на стройке. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга областного [управления] СК РФ возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочего на строительной площадке по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", - сообщил он.

В ведомстве отмечают, что сообщение о том, что на строительной площадке на улице Челюскинцев погиб рабочий, упав с высоты, поступило в правоохранительные органы сегодня днем. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в частности, для определения точной причины смерти рабочего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются сотрудники строительной организации и очевидцы.

Как сообщает начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, мужчина упал с высоты 16-го этажа, прибывшие врачи констатировали его смерть. Погибший 1990 года рождения был разнорабочим, он сорвался с мостика в момент уборки строительной территории.