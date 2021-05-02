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Власти отбирают пробы воды после информации о разливе нефтепродуктов в Севастополе

По поступившим специалистам Росприроднадзора данным, разлив произошел в районе Карантинной бухты

ТАСС, 2 мая. Специалисты Росприроднадзора отбирают пробы воды после поступившего к властям сигнала о разливе нефтепродуктов в районе Карантинной бухты Севастополя, сообщила в Instagram директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

"Сегодня поступил сигнал о разливе нефтепродуктов в районе Карантинной бухты. И вот буквально в считаные часы Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора организован выход в море с отбором проб для расследования. Сильный ветер и шторм на море сильно усложняют работу инспекторов и лаборантов, но в таком вопросе важна оперативность", - рассказала она.

По данным пресс-службы правительства Севастополя, власти проведут административное расследование по данной информации и установят, по чьей вине произошел разлив, если информация о нем подтвердится.

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