Пожар в пригороде Кургана локализовали

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пожар сухой растительности и заброшенных домов в пригороде Кургана локализован на площади 9 га. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"Объявлена локализация пожара на площади 9 га, вертолетом МЧС России выполнено 12 сбросов воды по 5 тонн", - сказали в пресс-службе.

Пожар в пригороде Кургана начался днем в воскресенье. Отмечалось, что горят заброшенные дачные дома в садоводческом товариществе "КМЗ-4" и сухая растительность на площади 1 500 кв. м. В тушении пожара принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра, достигавшие 19 м/с. Пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло по вине нетрезвых местных жителей, которые подожгли сухую траву.

1 мая в Кургане произошел пожар, в результате которого сгорели семь домов на площади 1,7 тыс. кв. м, пострадавших не было. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пожара.