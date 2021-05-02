ABC: два человека погибли в результате стрельбы в казино в Висконсине

ТАСС, 2 мая. Два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в субботу в казино Oneida, расположенном к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин). Открывший стрельбу был ликвидирован в ходе полицейской операции, сообщил телеканал ABC.

По его данным, состояние еще одного пострадавшего оценивается как критическое.

Ранее телеканал CBS сообщал о семи пострадавших в результате инцидента.

На официальной странице казино в Twitter сообщается, что все филиалы казино Oneida временно приостанавливают свою работу.