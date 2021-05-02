В Оренбургской области на ребенка напала собака

ТАСС, 2 мая. Уголовное дело возбуждено после публикаций СМИ о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новотроицке Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Новотроицку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорного животного на малолетнюю жительницу города Новотроицк, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - отмечается в сообщении.

По информации СМИ, на шестилетнюю девочку напала бездомная собака во дворе жилого дома по улице Уметбаева в городе Новотроицке. В результате ребенок получил телесные повреждения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц. В ходе следствия будет установлено, соблюдались ли ответственными лицами требования федерального и регионального законодательства по организации работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных.