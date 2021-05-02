{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре возбудили дело после нападения на подростка в подъезде дома

Пострадавшего госпитализировали с травмами

ТАСС, 2 мая. Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело после нападения на несовершеннолетнего в подъезде жилого дома в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье ведомством.

"Следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 1 мая в лифте одного из домов по улице Краснодонской в Промышленном районе города Самары на юношу 2005 года рождения было совершено нападение с целью хищения сотового телефона. В результате несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Самары.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Теги
РоссияСамарская область
ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье
В результате аварии погибли пять воспитанниц учебного заведения
Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье
Читать полностью