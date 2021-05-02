В КБР возбудили дело после гибели девушки при прыжке с канатом со склона горы

НАЛЬЧИК, 2 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело поле гибели жительницы Ставропольского края при прыжке со склона горы с канатом в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе следственного управления по КБР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 мая, около 15:00 мск, на скале, расположенной на территории селения Эль-Тюбю Чегемского района, жительнице Ставропольского края 1998 года рождения была оказана платная услуга в виде аттракциона - экстремальных прыжков с высоты на альпинистской веревке. Как отмечается, из-за предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, девушка ударилась о скалы и получила телесные повреждения различной степени тяжести, от которых умерла на месте происшествия.

Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.