WP: семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Семилетняя девочка получила сквозное огнестрельное ранение в грудь в результате стрельбы, устроенной в субботу на северо-востоке столицы США. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По данным полиции, ребенка доставили в больницу в критическом состоянии. Мать девочки рассказала, что пуля не задела жизненно важные органы.

Стражи порядка продолжают поиски стрелявших, но до сих пор не задержали никого по подозрению в причастности к происшествию. "Мы просим людей успокоиться. Если есть вспыхивающие конфликты или ссоры, которые необходимо урегулировать, мы просим, чтобы это делалось мирно и полюбовно", - сообщил журналистам исполнительный помощник начальника вашингтонской полиции Ашан Бенедикт. Он также призвал местных жителей оказать помощь в поисках преступника.

Согласно сведениям газеты, стрельба была устроена на фоне попыток правоохранительных органов снизить количество убийств в округе, которое растет четвертый год подряд. С начала этого года в Вашингтоне погибли 64 человека, что на 36% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, когда был достигнут 16-летний максимум.