Число подтопленных приусадебных участков на Алтае выросло в 1,5 раза за выходные

БАРНАУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Порядка 260 приусадебных участков в Алтайском крае оказались подтоплены из-за активного таяния снега к утру понедельника, это в 1,5 раза больше, чем двумя днями ранее. Кроме того, в зоне подтопления оказались 18 домов и три участка автодорог, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным на 1 мая, 171 участок и 15 жилых домов оказались в зоне подтопления из-за активного таяния снегов в Алтайском крае. Первые подтопления паводковыми водами автодорог начались на Алтае 7 апреля. В восьми районах 8 апреля ввели режим ЧС. 16 апреля движение по всем автодорогам региона было открыто.

"На данный момент на территории Алтайского края зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах (Красногорское Красногорского района, Ельцовка Ельцовского района, Новая Ажинка Солтонского района). Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог. На трех участках дорог местного значения затруднен проезд, проблем с жизнеобеспечением нет", - говорится в сообщении.

В Красногорском районе, где подтоплены жилые дома и приусадебные участки, подготовлен пункт временного размещения для эвакуации граждан. Сотрудники районной администрации и ГУ МЧС провели обходы граждан. Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района, в том числе привлечен отряд спасателей, на вооружении которых есть дроны для наблюдения за ситуацией с воздуха.

Сейчас "гидрологическая обстановка в регионе остается нестабильной, уровни воды колеблются".

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб от которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.