В ДТП в Чувашии пострадали семь человек

ТАСС, 3 мая. ДТП с участием четырех автомобилей произошло утром в понедельник на подъезде к Чебоксарам в Чувашии. В аварии пострадали семь человек, включая двух детей. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД по региону.

ДТП произошло в 07:00 мск на 6-м километре западного подъезда к Чебоксарам. "Всего с места аварии в медучреждения было доставлено семь человек", - отмечается в сообщении.

По основной версии, причиной массового ДТП стало нарушение правил дорожного движения 69-летним водителем автомобиля "Нива", который выехал на встречную полосу и задел Chevrolet Cruze, а затем столкнулся с автомобилем Nissan Almera, в котором ехала семья из Москвы. После этого Nissan врезался в автомобиль Lada Kalina.

По данным ведомства, в числе пострадавших - двое детей, которые находились в салоне Nissan. По предварительной информации, у них диагностированы ушибы.