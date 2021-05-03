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СМИ: во Франции спасатели ведут поиски пропавших без вести при сходе лавины

Под снегом могут находиться по меньшей мере три человека, передает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски лыжников, пропавших без вести в результате схода лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

По его данным, сход лавины произошел утром в коммуне Ла-Грав, недалеко от горного приюта Адель Планшар. Согласно сведениям телеканала, под снегом могут находиться по меньшей мере три человека. В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники горного подразделения национальной жандармерии города Бриансон.

Ранее национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила о введении в департаментах Верхние Альпы и Альпы Верхнего Прованса повышенного уровня опасности в связи с риском схода лавин.

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