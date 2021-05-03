В ДТП в Нижегородской области погибли два человека

ТАСС, 3 мая. Два автомобиля столкнулись в понедельник в Кстовском районе Нижегородской области. В результате ДТП два человека погибли, двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 5-м километре автодороги в обход города Кстово. Столкнулись "Камаз" и ВАЗ. "Водитель "Камаза", выезжая с прилегающей дороги, не предоставил преимущество движения и столкнулся с ВАЗом. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили смертельные ранения, еще два пассажира доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии.