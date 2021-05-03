СМИ: спасатели обнаружили тела троих погибших пи сходе лавины во Франции

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела трех лыжников, погибших при сходе лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Лавина сошла в понедельник утром в коммуне Ла-Грав, недалеко от горного приюта Адель Планшар. По сведениям очевидцев, снежная масса накрыла несколько человек, оказавшихся в этой зоне. Горное подразделение национальной жандармерии города Бриансон развернуло поисково-спасательную операцию, по итогам которой была подтверждена гибель трех человек. В настоящий момент полиция устанавливает личности погибших.

Ранее национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила о введении в департаментах Верхние Альпы и Альпы Верхнего Прованса повышенного уровня опасности в связи с риском схода лавин.