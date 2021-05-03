Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на северо-западе Китая

ПЕКИН, 3 мая. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы в понедельник в северо-западной китайской провинции Цинхай. Об этом сообщило Главное сейсмологическое управление КНР.

Согласно заявлению ведомства, землетрясение произошло в 19:42 по местному времени (14:42 мск) вблизи города Голмуд в составе Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших на территории Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа, население которого превышает 500 тыс. человек, пока не поступало.