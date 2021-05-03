Более 18 тыс. человек в КЧР остаются второй день без воды из-за аварии на водопроводе

ЧЕРКЕССК, 3 мая. /ТАСС/. Авария произошла на водопроводе в Черкесске в Карачаево-Черкесии, без воды уже второй день остаются около 8% населения города, а также жители аула Псыж и села Дружба, сообщил в понедельник ТАСС и.о. генерального директора АО "Водоканал" Асланбек Джанкезов.

Согласно информации на сайте АО "Водоканал", подача воды в связи с аварией была ограничена в воскресенье. По данным оперативного штаба мэрии города, общая численность населения, которое находится в зоне ограничения подачи воды, - более 18,4 тыс. человек.

"В связи с порывом на крупном водоводе из асбестоцемента диаметром 500 мм, пролегающем от ул. Лободина до ул. Чехова, произошло ограничение подачи воды в западной части Черкесска. В зону ограничения вошли объекты административно-хозяйственного назначения, медицинские учреждения, многоквартирные дома, частный сектор. Это около 8% населения Черкесска, Дружбы и аула Псыж", - сказал Джанкезов.

Он обратил внимание, что работы по восстановлению водовода и возобновлению подачи воды ведутся непрерывно. Время завершения работ пока неизвестно.

В мэрии Черкесска ТАСС сообщили, что для жителей поквартально организован подвоз питьевой воды и воды для хозяйственно-бытовых нужд. Для приема обращений создана горячая линия.