Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Самарской области

ТАСС, 3 мая. Автомобили "Камаз" и ВАЗ-2110 столкнулись днем в понедельник в Самарской области. В результате ДТП два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал, говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

ДТП произошло на 4-м км дороги Большая Глушица - Южный в Большеглушицком районе Самарской области.

"По предварительной информации, в результате столкновения грузового автомобиля "Камаз" и ВАЗ-2110 погибли мужчина - водитель легкового автомобиля и девочка 2009 года рождения, пострадала женщина, которая госпитализирована в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП.