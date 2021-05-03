Три фуры загорелись после ДТП под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Пожар возник после ДТП с тремя грузовыми автомобилями в Свердловской области. Одна из фур перевозила алюминиевую пудру, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии пожарных подразделений обнаружено, что при аварии с участием трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру, существует угроза взрыва. В 19:02 (17:02 мск) на расстоянии 100 м от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Горят фура и бензовоз", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 50 кв. м, произошел разлив топлива. В тушении пожара задействованы единиц техники, 23 человека личного состава.