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Три фуры загорелись после ДТП под Екатеринбургом

В результате ЧП также произошел разлив топлива
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Пожар возник после ДТП с тремя грузовыми автомобилями в Свердловской области. Одна из фур перевозила алюминиевую пудру, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии пожарных подразделений обнаружено, что при аварии с участием трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру, существует угроза взрыва. В 19:02 (17:02 мск) на расстоянии 100 м от места ДТП потушена фура с алюминиевой пудрой. Горят фура и бензовоз", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 50 кв. м, произошел разлив топлива. В тушении пожара задействованы  единиц техники, 23 человека личного состава.

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