Возгорание трех грузовых автомобилей под Екатеринбургом локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Пожар, возникший после ДТП с тремя грузовыми автомобилями в Свердловской области, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара составила 50 кв. м. В 19:30 (17:30 мск) пожар локализован. Огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.

Одна из фур перевозила опасный груз - алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва. Она была предотвращена.

В пресс-службе отметили, что одним из автомобилей - участников ДТП - был молоковоз. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили, что пострадавших в результате ДТП нет, и добавили, что возгорание произошло в районе 21 км Сибирского тракта. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Tata при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Белоярского района столкнулся с двумя стоящими на обочине грузовыми автомобилями. Сейчас движение для транспортных средств перекрыто, сотрудники ГИБДД направляют автомобилистов в объезд.