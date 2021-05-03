СМИ: не менее 17 человек погибли во время протестов в Колумбии

БОГОТА, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в Колумбии. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Efe Eme.

По ее данным, среди погибших - один полицейский. Ранения получили 711 человек, в том числе 457 сотрудников правоохранительных органов.

В манифестациях, которые проходили с 28 апреля по 2 мая, приняли участие 238 тыс. человек, отмечает радиостанция.

Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.