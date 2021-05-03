Число подтопленных приусадебных участков под Ярославлем за сутки выросло почти в 2,5 раза

ТАСС, 3 мая. Количество подтопленных приусадебных участков в Ярославской области из-за увеличения сбросов на Рыбинской ГЭС и подъема уровня воды в Волге к вечеру понедельника увеличилось со 110 до 272, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В конце апреля власти Ярославской области приняли решение об увеличении сброса воды на гидроузлах, чтобы не допустить переполнения Рыбинского водохранилища и подтопления населенных пунктов. Сбросы на Рыбинской ГЭС увеличили с 4 000 до 4 500 кубометров в секунду. Вследствие этого произошел подъем уровня реки Волги, по состоянию на 2 мая подтопление затронуло 110 приусадебных участков.

"Всего на территории Ярославской области подтоплено 272 дачных участков. Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного обеспечения, медицинского обеспечения решены. Факты размыва дорог и повреждений линий электропередачи отсутствуют", - говорится в сообщении.

За сутки количество территорий СНТ в Ярославском муниципальном районе, где отмечено подтопление участков, увеличилось с пяти до семи. Также подтоплены нижние ярусы двух набережных в Рыбинске и в Ярославле.