СМИ: из центра для несовершеннолетних преступников в Венесуэле сбежали более 50 человек

МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Свыше 50 человек совершили побег из центра содержания несовершеннолетних правонарушителей в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил в понедельник мексиканский телеканал Televisa со ссылкой на неправительственную организацию Ventana a la Libertad ("Окно на свободу").

По ее данным, через подкоп сбежали 55 человек. Позднее они укрылись в районе Примеро-де-майо рядом с центром содержания. Официального подтверждения информации о побеге не поступало.

В конце апреля порядка 30 заключенных по собственноручно вырытому подземному ходу покинули исправительное учреждение в районе Карлос-Арвело в центральном штате Карабобо.