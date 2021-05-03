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СМИ: из центра для несовершеннолетних преступников в Венесуэле сбежали более 50 человек

Позднее они укрылись в районе Примеро-де-майо рядом с центром содержания, сообщил телеканал Televisa

МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Свыше 50 человек совершили побег из центра содержания несовершеннолетних правонарушителей в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил в понедельник мексиканский телеканал Televisa со ссылкой на неправительственную организацию Ventana a la Libertad ("Окно на свободу").

По ее данным, через подкоп сбежали 55 человек. Позднее они укрылись в районе Примеро-де-майо рядом с центром содержания. Официального подтверждения информации о побеге не поступало.

В конце апреля порядка 30 заключенных по собственноручно вырытому подземному ходу покинули исправительное учреждение в районе Карлос-Арвело в центральном штате Карабобо.

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