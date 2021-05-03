Спасатели обнаружили тело последнего рыбака из группы, пропавшей под Мурманском

МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Тело шестого рыбака из группы, которая пропала недалеко от Териберки в Мурманской области, спасатели обнаружили на берегу. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Обнаружили сегодня погибшим шестого рыбака на берегу в том же районе", - сказал ТАСС собеседник агентства. В ведомстве также добавили, что уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка. Дополнительных подробностей пока не сообщают.

1 мая в спасательные службы поступило сообщение о потере связи в районе села Териберки с тремя маломерными суднами, в которых находились восемь рыбаков. Предположительно, лодки потеряли ход во время шторма в Баренцевом море. Двоим из попавших в шторм удалось спастись, трех сразу нашли погибшими. По последним данным, погибли шесть человек. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия.