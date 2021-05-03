В Пермском крае девушку обвиняют в убийстве семейной пары пенсионеров

ТАСС, 3 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Кунгур Пермского края в связи с убийством семейной пары. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по региону.

"23-летней жительнице города Кунгур предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, девушка проживала в квартире своих родственников - мужчины 1952 года рождения и его супруги 1951 года рождения. "Обвиняемая, находясь дома, на почве личной неприязни вооружилась ножом и нанесла им множественные ранения, от которых потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.

Обвиняемая дала признательные показания и подтвердила их во время проверки на месте преступления.