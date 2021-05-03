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Reuters: в Буркина-Фасо около 30 человек погибли при нападении исламистов на деревню

По данным агентства, власти пока официально подтверждают гибель 10 жителей деревни

ТАСС, 3 мая. Порядка 30 человек стали жертвами вооруженного нападения на деревню, совершенного исламистами в понедельник на востоке Буркина-Фасо. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности сообщило агентство Reuters.

По его данным, власти пока официально подтверждают гибель 10 жителей деревни. Однако четыре источника в службах безопасности страны утверждают, что число жертв почти втрое больше.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической деятельности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной частях страны орудуют "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".

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