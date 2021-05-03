Охрана штаб-квартиры ЦРУ пресекла въезд на ее территорию неизвестного

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Охрана штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пресекла в понедельник въезд на свою территорию через главные ворота неизвестного. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы ведомства в Лэнгли.

"В координации с нашими местными партнерами из правоохранительных органов мы решаем проблему безопасности за пределами охраняемого периметра штаб-квартиры ЦРУ у наших главных ворот. Наш комплекс по-прежнему под охраной, и наши сотрудники службы охраны, работающие на месте происшествия, являются единственными сотрудниками управления, непосредственно задействованными в инциденте", - отмечается в заявлении.

По данным источников телеканала NBC, злоумышленник пытался проехать на машине на территорию ЦРУ и был остановлен вооруженной охраной. При этом, отмечает телеканал, охрана не использовала оружие и поговорила с человеком, который все это время оставался в своем автомобиле. К месту происшествия съехались несколько полицейских автомобилей.