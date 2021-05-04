В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась более чем на 1 тыс. га

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, с которыми борются специалисты лесопожарных служб, за последний сутки в России сократилась с 4,2 до 3 тыс. га, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро понедельника в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 4 276 га, по которым проводились работы по активному тушению.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 3 мая 2021, в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 2 137 га. На 00:00 мск 04 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 3 084 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области, где действуют девять пожаров на 2 960 га (сократилась с 4 143 га). В Хабаровском крае тушат три пожара на площади 46 га. Еще по одному пожару в Саратовской (27 га), Свердловской (25 га) и Томской (15 га) областях, а также в Республике Башкортостан (8 га) и Алтайском крае (3 га).

В тушении участвуют 1 020 человек, задействовано 267 единиц техники, 19 воздушных судов - в мониторинге и еще четыре - в тушении. Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ, режим ЧС введен в одном районе Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 50 регионах.