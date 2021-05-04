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На Сахалине 14 сотрудников предприятия госпитализировали после отравления

Прокуратура Углегорска проводит проверку после случившегося

ТАСС, 4 мая. Прокуратура Углегорска на Сахалине начала проверку после отравления 14 работников предприятия "Энергострой", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Углегорской городской прокуратурой организована с привлечением контролирующих органов проверка по факту отравления работников предприятия "Энергострой". В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и другого", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по предварительным данным, пострадали 14 человек.

По словам представителя регионального министерства здравоохранения, все пострадавшие были ночью доставлены в лечебное учреждение. Врачи провели все необходимые диагностические процедуры, и в настоящий момент пациенты продолжают получать лечение. Серьезных угроз их жизни и здоровью нет.

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