На Сахалине 14 сотрудников предприятия госпитализировали после отравления

ТАСС, 4 мая. Прокуратура Углегорска на Сахалине начала проверку после отравления 14 работников предприятия "Энергострой", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Углегорской городской прокуратурой организована с привлечением контролирующих органов проверка по факту отравления работников предприятия "Энергострой". В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и другого", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по предварительным данным, пострадали 14 человек.

По словам представителя регионального министерства здравоохранения, все пострадавшие были ночью доставлены в лечебное учреждение. Врачи провели все необходимые диагностические процедуры, и в настоящий момент пациенты продолжают получать лечение. Серьезных угроз их жизни и здоровью нет.