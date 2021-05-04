Сотрудники ФБР ранили неизвестного, пытавшегося попасть на территорию штаб-квартиры ЦРУ

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США ранили неизвестного, пытавшегося до этого на своем автомобиле проехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщило в понедельник у себя в Twitter вашингтонское отделение ФБР.

"ФБР изучает [инцидент] со стрельбой с участием сотрудника [бюро], который произошел примерно в 18:00 в понедельник, 3 мая (1:00 мск вторника). Человек, участвовавший в инциденте <...> у штаб-квартиры ЦРУ <...> вышел из своего автомобиля с оружием", - говорится в сообщении. Как отмечает ФБР, в результате действий правоохранителей водитель машины был ранен, его доставили в больницу. "ФБР очень серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, в которых участвуют наши сотрудники и члены оперативной группы. Процесс обзора является тщательным и объективным, он проводится максимально оперативно, учитывая обстоятельства", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-служба ЦРУ сообщила, что охрана штаб-квартиры ведомства пресекла в понедельник въезд на свою территорию через главные ворота неизвестного.

Как сообщала со ссылкой на источники телекомпания NBC, злоумышленник пытался проехать на машине на территорию ЦРУ и был остановлен вооруженной охраной. Позднее NBC уточнила, что сотрудники служб безопасности ЦРУ вели переговоры с неизвестным, однако он отказывался уезжать. Через какое-то время правоохранители решили попытаться откатить автомобиль от входа в комплекс. Неизвестный вышел из него, размахивая огнестрельным оружием и, как заявил NBC один из источников, утверждая, что у него при себе есть взрывчатка. Сотрудники ФБР открыли огонь. Источники NBC сообщают, что у подозреваемого наблюдаются проблемы с психикой, ранее он уже пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ.