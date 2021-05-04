В Санкт-Петербурге загорелся ангар

ТАСС, 4 мая. Цельнометаллический ангар площадью 400 кв. м загорелся утром во вторник на окраине Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по городу. Сведений о пострадавших не поступало.

"4 мая в 06:07 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Приневская, д. 9. Горит цельнометаллический ангар размером 10х40 метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 06:27 (мск) ранг пожара повышен до № 1 БИС. К ликвидации пожара привлечен от МЧС 41 спасатель, задействовано 10 единиц техники.