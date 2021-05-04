В Перми произошел пожар на складе пластиковой продукции

ПЕРМЬ, 4 мая. /ТАСС/. Двухэтажный склад пластиковой продукции загорелся в Перми. Погибших и пострадавших нет, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

"В 07:22 (09:22 мск) 4 мая в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по ул. Васильева в Перми. Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на складе хранилась пластиковая продукция. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. В тушении задействованы 69 человек и 18 единиц техники.