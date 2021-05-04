Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

ТАСС, 4 мая. Вулкан Эбеко на Северных Курилах во вторник выбросил столб пепла на высоту до 3 км. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, пеплопад в Северо-Курильске не наблюдается, запах сероводорода не ощущался.

Вулкан расположен в северной части острова Парамушир Сахалинской области. Его высота - 1 156 м. Эбеко активизировался в середине ноября 2016 года.