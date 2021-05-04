Суд 5 мая начнет рассматривать дело блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Суд в Москве 5 мая проведет предварительные слушания по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

"Мировым судом участка № 376 Пресненского района Москвы назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Андрея Бурима на 10:30 мск 5 мая", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что предварительное слушание проводится в закрытом режиме. На нем будут рассмотрены процессуальные вопросы и назначена дата слушания по существу.

19 октября 2020 года около двух часов ночи Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии не менее десяти гостей шесть раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее от себя, и она упала на пол.

Блогер находится под подпиской о невыезде.