В Петербурге задержали троих фальшивомонетчиков с 6 млн поддельных рублей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге троих фальшивомонетчиков, у которых из незаконного оборота изъято свыше 6 млн поддельных рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейским стало известно, что в феврале этого года в Белгородскую область из Санкт-Петербурга почтовыми отправлениями поступило более 100 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности отправителей. При попытке реализации поддельных банковских билетов в городе Санкт-Петербурге подозреваемые, двое местных жителей, были задержаны. Еще одного злоумышленника задержали в городе Пушкине. В его автомобиле оперативники обнаружили крупную партию фальшивых банкнот. Всего из незаконного оборота изъяты поддельные денежные средства на общую сумму свыше 6 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").

"Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Криминальная схема была выявлена в ходе расследования ранее возбужденного Следственным управлением УМВД России по Белгородской области уголовного дела в отношении других фальшивомонетчиков. Четверо злоумышленников были задержаны в период с ноября 2020 по февраль 2021 года. У них изъято более тысячи поддельных купюр долларов США на общую сумму свыше 5 млн рублей", - отметила Волк.