В Калининграде на лестничной площадке дома нашли избитого годовалого ребенка

ТАСС, 4 мая. Следователи начали проверку в связи с обнаружением избитого годовалого ребенка в одном из домов на улице Левитана в Калининграде, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Калининградской области.

"В Калининграде по сообщению СМИ об обнаружении жильцами одного из домов избитого ребенка организована доследственная проверка. 4 мая 2021 года на одном из региональных интернет-порталов появилась публикация о том, что 2 мая 2021 года в доме на улице Левитана в Калининграде жильцы на лестничной площадке обнаружили избитого и полураздетого годовалого мальчика", - говорится в сообщении.

Ребенок с травмами госпитализирован. В ходе проверки сотрудники СК проанализируют опубликованную информацию, установят и опросят участников инцидента, а также дадут надлежащую правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.