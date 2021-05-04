{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 23 регионах России остаются подтопленными 14 жилых домов, 600 участков и 30 дорог

Самая неблагоприятная ситуация с паводками наблюдалась на прошедшей неделе в Алтайском крае

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Паводком остаются подтоплены 14 жилых домов и более 600 приусадебных участков в 23 регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время на территории 23 субъектов в 19 населенных пунктах остаются подтопленными 14 жилых домов, свыше 600 приусадебных участков, 27 низководных мостов и 30 участков автодорог", - сказали в МЧС.

Наиболее сложная обстановка на прошедшей неделе складывалась в Алтайском крае. Сейчас уровни воды в реках там снижаются. В целом в стране весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. "На контроле находится прохождение ледохода. На гидропостах наблюдаются незначительные колебания. Превентивные мероприятия по ослаблению льда завершены", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияАлтайский край
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух человек
В ближайшее время ему предъявят обвинение
Читать полностью