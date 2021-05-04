В Мурманской области изъяли свыше 800 кг камчатского краба на сумму почти 15 млн рублей

ТАСС, 4 мая. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району изъяли незаконно добытые 556 кг камчатского краба в городах Кола и Мурманск на общую сумму более 5,7 млн рублей, а также еще свыше 271 кг крабового мяса в Мурманске на сумму более 9 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе арктического погрануправления.

"В городах Мурманск и Кола выявлены два участника преступной деятельности, которые осуществляли транспортировку незаконно добытых водных биологических ресурсов. В результате проведенных мероприятий у выявленных лиц изъято: автомобили Ford Transit и ВАЗ-21104, 662 комплекта конечностей камчатского краба и 19 брикетов с мясом краба камчатского общим весом 556,35 кг. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам РФ, составил 5 млн 660 тыс. 992 рубля", - говорится в сообщении.

В течение следующих суток в Мурманске был обнаружен организатор незаконной деятельности. Его нашли в момент транспортировки брикетов с мясом из гаража в машину. "В ходе проведения мероприятий у выявленного гражданина изъято: автомобиль Mercedes-Benz C180, 125 брикетов с мясом камчатского краба общим весом 271,12 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил 9 млн 37 тыс. 472 рубля", - добавили в ведомстве.

Сейчас по зафиксированным фактам проводится проверка. Ее участникам грозит возбуждение административных дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море". Кроме того, решается вопрос об уголовном деле по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" (ч. 3 ст. 256 УК РФ).