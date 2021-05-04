Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на смертный приговор Скрундику

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на смертный приговор Виктору Скрундику, признанному виновным в убийстве двух пожилых людей. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Ляскова.

"Верховный суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Скрундика и иных лиц, оставил приговор Минского областного суда от 15 января 2021 года без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в силу", - уточнила она.

Таким образом, суд оставил в силе приговор подельникам Скрундика, в частности, Виталию Мятежу и Валентину Бушнину, получившим соответственно 22 года и 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

В прошлом году судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Белоруссии смертный приговор Скрундику был отменен, дело было направлено на новое рассмотрение областного суда. 15 января Минский областной суд повторно приговорил Скрундика к высшей мере наказания.

У приговоренного к смертной казни еще остается возможность обратиться за ходатайством о помиловании к президенту страны.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь в качестве наказания за особо тяжкие преступления. По данным правозащитников, с 1990 года в республике вынесено около 400 смертных приговоров.