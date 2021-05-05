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Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 34

В провинциях Герат, Бадахшан, Гор, Баглан, Дайкунди и Бамиан не прекращаются проливные дожди, нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, погибли домашние животные

ТАСС, 5 мая. Не менее 34 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнений в ряде провинций Афганистана. Об этом в среду со ссылкой на власти сообщил телеканал 1TV.

По его данным, несчастные случаи были зафиксированы в провинциях Герат, Бадахшан, Гор, Баглан, Дайкунди и Бамиан. Как указали местные власти, в ходе разгула стихии четыре человека получили травмы, еще 14 пропали без вести. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Во вторник телеканал TOLOnews информировал о 14 погибших в провинции Герат. Среди жертв в районе Адраскан было четверо детей. Нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям, десятки голов крупного рогатого скота погибли.

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