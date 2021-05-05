Суд 11 мая рассмотрит по существу дело блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд в Москве 11 мая начнет рассмотрение по существу дела блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

"Мировым судом участка № 376 Пресненского района Москвы рассмотрение дела по существу в отношении Андрея Бурима назначено на 11:00 11 мая", - сказала собеседница агентства.

Суд в среду провел предварительные слушания по делу и счел возможным приступить к его рассмотрению по существу. На предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение, а подсудимый официально выразит свое отношение к предъявленному обвинению, после чего суд сможет начать исследование доказательств.

19 октября 2020 года около двух часов ночи Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Блогер находится под подпиской о невыезде.