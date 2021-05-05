Глава СК поручил возбудить дело об истязании ребенка, найденного избитым в Калининграде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за истязания годовалого ребенка, которого 2 мая нашли избитым и полураздетым в подъезде дома на улице Левитана в Калининграде. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

"В СМИ и социальных медиа широкое распространение получила информация о том, что 2 мая 2021 года в одном из домов города Калининграда жильцы на лестничной площадке обнаружили избитого и полураздетого годовалого мальчика. С травмами ребенок госпитализирован в лечебное учреждение. Следственными органами СК России по Калининградской области незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил по данному факту возбудить уголовное дело об истязании малолетнего, провести полноценное расследование в кратчайшие сроки, установив причины произошедшего", - говорится в сообщении.

4 мая следственное управление СК по региону сообщало, что ребенок с травмами госпитализирован. В пресс-службе областного УМВД добавили, что мать избитого - женщина 1993 года рождения - ранее была лишена родительских прав в отношении своего первого ребенка. Избитым в доме на улице Левитана нашли ее второго ребенка, она жила в этом доме с ним и со своим сожителем. При этом в полицию не поступало сообщений о том, что женщина ненадлежащим образом выполняла свои родительские обязанности.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). С ней проводится профилактическая работа. Кроме того, происшествие будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних. По результатам проверки всех обстоятельств случившегося будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав на второго ребенка, сообщали в пресс-службе областного УМВД.