Во Франции полицейский погиб в ходе операции против наркодилеров

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Один полицейский погиб в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке Франции. Об этом сообщил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Один из наших полицейских был смертельно ранен сегодня во время операции в Авиньоне. Выражаю соболезнования его близким и всей полиции страны, - написал он в Twittter. - Мы сделаем все, чтобы это преступление не осталось безнаказанным".

В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что полицейские вели операцию по пресечению деятельности, связанной с торговлей наркотиками. "Несколько полицейских были обстреляны, - заявил он. - Полицейский, получивший тяжелое ранение, умер". Также он заявил, что намерен лично посетить место происшествия.