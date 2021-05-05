{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Франции полицейский погиб в ходе операции против наркодилеров

Глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что намерен лично посетить место происшествия

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Один полицейский погиб в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке Франции. Об этом сообщил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Один из наших полицейских был смертельно ранен сегодня во время операции в Авиньоне. Выражаю соболезнования его близким и всей полиции страны, - написал он в Twittter. - Мы сделаем все, чтобы это преступление не осталось безнаказанным".

В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что полицейские вели операцию по пресечению деятельности, связанной с торговлей наркотиками. "Несколько полицейских были обстреляны, - заявил он. - Полицейский, получивший тяжелое ранение, умер". Также он заявил, что намерен лично посетить место происшествия.

Теги
Франция
В Брянской области подросток попал под грузовой поезд
Он погиб
Читать полностью