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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сила толчков составляла до двух баллов, разрушений в результате ЧП нет

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 в океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Магнитуда - 4,9, глубина - 66 км", - говорится в сообщении. Сейсмособытие зафиксировано в 122 км от Петропавловска-Камчатского.

В ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что землетрясение было ощущаемым. "Ощущалось силой до двух баллов, разрушений нет", - сказали в пресс-службе МЧС.

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